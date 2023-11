Utóbbi az eseményen arról beszélt, hogy akik vért adnak, igazi hősök, hiszen emberi életeket mentenek meg általuk: egy véradó egyszerre három embertársán segít. Kiemelte, Magyarországon a normál vérkészlet biztosításához napi 1600-1800 véradásra van szükség. Hozzátette, ugyan Dorozsmán ezt a létszámot nem tudják biztosítani, de örömmel tölti el, hogy szép számmal szoktak jelen lenni minden helyi véradáson, a Vöröskereszttel közösen pedig mindenkinek ajándékokkal szokták meghálálni az önzetlen segítséget.

A Magyar Vöröskereszt adatai szerint 2022-ben már 846 ezer beteg gyógyulását segítette az a 282 ezer véradó, akik példaképként szolgálhatnak mindannyiunk számára.

Sólyom Etelka vármegyei véradásszervező koordinátor elmondta, minden évben apró meglepetéssel és megvendégeléssel készülnek a sokszoros véradók számára, így van ez idén is. Hozzátette, köszönik Ruzsa Rolandnak, hogy most is, valamint egész évben segíti a munkájukat és részt vesz a véradóeseményeken. Rámutatott, a véradók reményt és gyógyulást adnak a betegeknek, akik rá vannak szorulva. Megjegyezte, nagyon hálásak a segítségért mindenkinek.

A legtöbb alkalommal Berta István, Tóth Károly, Vörös László és Zsóri Tibor nyújtotta karját a településrészen a beteg emberekért.