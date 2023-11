Óvodákkal kapcsolatban a legutóbbi hír az volt, hogy felújították a Gyík utcai intézményt. Ebbe az óvodába 108 gyerek járhat összesen. A 924 négyzetméter alapterületű, három épületrészből álló, panel technológiával épült óvodát 1981-ben adták át.

Most az épületek tetejére zöldtetőt tettek, erre pozsgás növényekkel ültettek be. Minden külső nyílászárót elbontottak, korszerű műanyag ablakokat és alumínium ajtókat építettek be. A napsugárzásnak kitett oldalon a nyílászárókra árnyékolókat tettek fel. Az épület bejáratánál elbontották a korábbi burkolatot, új térköveket raktak a helyére, és összesen 155 lámpatestet cseréltek korszerű LED-világításra. A fűtést is korszerűsítették. Több mint 70 radiátort cseréltek le, és a hőközpontot is felújították.