Tanulni is szeretek, folyamatosan képzem magam, és keresem az új kihívásokat, lehetőségeket, amivel kicsit más irányból tudom megközelíteni a tanulókat. Ez most egy másfajta szerep, de ezt is úgy élem meg, hogy ami tőlem telik, amíg tudom csinálni, addig nagyon szeretném. Az életpályámmá vált ez az iskola, ennek a korosztálynak az oktatása és az oktatás irányítása