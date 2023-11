Hétfőig lehetett regisztrálni Hódmezővásárhely meglévő, de évek óta nem használt, darabokban heverő jégpályája javítására, felépítésére és üzemeltetésére. A regisztrálóknak az önkormányzat elküldi a pontos specifikációkat, a technikai igényeket. Megkérdeztük, és valóban a város tulajdonában lévő jégpályáról van szó, ami eddig, legalábbis Márki-Zay Péter kommunikációja szerint luxus volt, de most úgy látszik, már nem az.

Műanyag volt eddig

A város az előző években a luxus helyett inkább műanyag korcsolyapályát bérelt, és azt állította fel a főtéren. A polgármester 2021-ben azzal indokolta a műanyagra váltást, hogy 3 hónap alatt az igazi jégpálya 12 milliós költsége helyett a műanyag csak 2,8 millió forint bérleti díjba került. Emellett azzal is érvelt, hogy a műanyag pályának számos más előnye is van, például az, hogy 4-6 fok feletti hőmérséklet esetén is lehet használni és nem igényel 200 amperes villamos áramot, ráadásul csendes és nem kell 10 nap a felépítéséhez.

Évek óta nem használták

Mindeközben az igazi jégpálya, az önkormányzat 2021-ben adott tájékoztatása szerint, a HMSZ NZrt. Vámház utcai telephelyén hevert, méghozzá – úgy tudjuk – kifogástalan műszaki állapotban. Az előző, fideszes önkormányzat még 2017-ben vásárolt új hűtőcsöveket, amiket a garanciális hibák kijavítása után, 2019-ben használtak először.

A gyerekek és a felnőttek is kipróbálták a műanyag korcsolyapályát, de nem igazán okozott örömöt, mert nem úgy csúszott, mint az igazi, és az összeillesztéseknél is megakadt, amiből szép számmal lettek látványos és fájdalmas esések is.

Glicerinnel sem csúszott megfelelően

A vásárhelyiek jobb híján, még ha kevesebben is, de használták a műanyag korcsolyapályát, mert nem volt más. A polgármester többször is szabadkozott a műanyag pálya miatt, „Elnézést kérünk, de ennek a jégpályának a csúszása nem lesz olyan jó!”, mondta, aztán tavaly november elején egy videóban és egy lakossági fórumon is bejelentette, mivel a korcsolyapálya tulajdonosa jelentősen megemelte a bérleti díjat, 2,8 millióról 4 millióra, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy 16 millió forintért vesznek egy műanyag korcsolyapályát, aminek 4 év alatt megtérül az ára. November vége felé viszont már azt kommunikálta a polgármester, hogy mégsem veszik meg, mert végül a helyi jégkorongcsapat vezetőjének és a testnevelő tanároknak elhitte, hogy még glicerinnel felkenve sem csúszik rendesen, ráadásul, ha elesik valaki a pályán, a glicerin ruhát is károsítja.

Így most a korábban luxusnak kikiáltott valódi jégpálya került ismét képbe. A kérdés már csak az, hogy egyáltalán lesz-e tél idén.