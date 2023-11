Jó egy esztendeje eltűnt a makói Ráday-lakótelep egyik szemétgyűjtő konténere. Hogy ki és miért vitte el, azóta sem derült ki – állítja az érintett lakóközösség közös képviselője, Móra Ferenc Attila. Az eset után nem tehetett mást, kért a szolgáltatótól egy másikat. Meg is kapták és használták egészen mostanáig, amikor is a rejtélyes történet újabb fordulatot vett. Most a második konténer tűnt el – ismét felbukkant viszont a helyén a korábban elveszett.

Biztos, hogy ez ugyanaz, hiszen az oldalára ráfestettük, melyik lépcsőházé, és rajta van a felirat

– mondja Móra.

A dolog szépséghibája, hogy a kuka igen viharvert állapotban került vissza hozzájuk, ráadásul a tetejét sem lehetett kinyitni. Emiatt a lakók egy ideig másik konténerbe voltak kénytelenek hordani a háztartási hulladékot. Egészen addig, amíg végül fel nem feszítették a tetőt.

Olvasói fotó: Móra Ferenc Attila

A kézenfekvő magyarázat a nem mindennapi történetre nyilván az volna, hogy valamiért maga a szolgáltató vitte el, majd hozta vissza a kukát. Móra azonban hiába kereste több elérhetőségen, illetve telefonon a céget, nem kapott magyarázatot a történtekre. Mi több, a panaszra, hogy a konténer teteje nem nyitható, csak annyit kapott válaszként, hogy írjon egy e-mailt a problémáról. Ezt végül megtette, de választ egyelőre nem kapott. A társaságot természetesen mi is kerestük. Választ még mi sem kaptunk, de ha megérkezik, visszatérünk a témára.