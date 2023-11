A közlemény kiemeli: a Nébih ezért módosította a védekezésre használható irtószerek felhasználási engedélyét, amely egyebek között meghatározza a kihelyezhető mennyiséget.

A NAK rámutat: az élővilág védelme érdekében ugyanakkor továbbra is tilos a fertőzött területek felületi kezelése. A védekezésre használt készítmény ezentúl is csak a mezei pockok járataiba juttatható be.