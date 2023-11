A kamara közlése szerint a MOK két alelnökének Meglécz Katalint és Böszörményi-Nagy Gézát választották.

A kamara a honlapján azt írta: Álmos Péter a 192 érvényes szavazatból 109-et kapott, míg a másik aspiráns, Kozma Gábor 83-at.

Álmos Péter pszichiáter a most záruló ciklust elnöklő Kincses Gyulát váltja, aki két hete jelentette be, hogy nem kívánja folytatni a kamarai munkát.

A tájékoztatás szerint a küldöttközgyűlés zárásaként az új elnök megköszönte a bizalmat a megválasztott tisztségviselő társai nevében is, és mint mondta: azon fog dolgozni, hogy azok bizalmát is kiérdemelje, akik most úgy gondolták, hogy nem is volt érdemes indulni.