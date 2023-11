Köszöntőjében Győri-Dani Lajos, a Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy a nagy horderejű társadalmi eseményeknek, változásoknak mindig megvannak a győztesei és vesztesei.

– A szociális munkát végzők küldetése a mindenkori kárvallottak mellett állni. Segítőnek lenni annyit jelent: föltenni az életünket arra, hogy a veszteseket szolgáljuk

– mondta.

Kiemelte, a Máltai Szeretetszolgálat az Ambrózia-díj átadásával nemcsak büszkeségét és elismerését fejezi ki munkatársai és önkéntesei felé, hanem saját közösségének ad irányt.

A ma díjazottak elhivatott munkáját úgy állítjuk magunk elé, hogy azt mondjuk: a mi közösségünk ezt tekinti példának, ezt tekinti szolgálatnak, ez az az út, amin közösen járni akarunk

– zárta gondolatait az ügyvezető alelnök.

Az ünnepségen Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat alapító arról beszélt, hogy nem azért teszünk valamit másokért, mert elismerést várunk érte, hanem azért, mert adósai vagyunk egymásnak és Istennek. – A Máltai Szeretetszolgálat a szeretet elkötelezettje, mert nem felejti, hogy az emberi élet megtartója és növesztő ereje a szeretet. A szeretet iránti elkötelezettség azt is jelenti, hogy az egyén élete csak közösségben, a közösség szolgálatában teljesedhet ki – fogalmazott.

A kitüntetéseket a szeretetszolgálat alapító elnöke, Kozma Imre atya és Győri-Dani Lajos adta át huszonegy munkatársnak és önkéntesnek, köztük a nem szakmai munkakörben dolgozók között Ördögh Jánosnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központ karbantartójának.

Méltatásában elhangzott, hogy a Szegeden 1955-ben született Ördögh János a 2010-es években a Máltai Szeretetszolgálat Nappali Melegedőjében biztonsági őrként kezdett el dolgozni, akkor még egy külső biztonságtechnikai cég alkalmazottja volt. 2018-ban lépett be a szeretetszolgálat munkatársi csapatába. Kezdetben a krízisautón vállalt szolgálatot, majd a Hajléktalanellátó Központ gondnokaként intézményi dolgozó lett. Ördögh János a nagybetűs Karbantartó, aki nemcsak a tárgyi környezet, az infrastruktúra állapotára, hanem a közösség és az egyes emberek lelki „berendezésének” épségére is odafigyel. Munkatársaival és az ellátottakkal is közvetlen, mindig van néhány jó szava a betegekhez, a melegedőbe betérő hajléktalan emberekhez, a játszótéri gyerekekhez. Szolgálatát szakszerűen, leleményesen és igaz emberséggel végzi, nyugdíj mellett is teljes odaadással tevékenykedik. Szerteágazó napi munkája mellett az ő irányításával hozták létre a betegek közösen az Egészségügyi Centrum konyhakertjét. Ördögh János pozitív természete, megbízhatósága nyugalmat és biztonságot ad a hozzá fordulóknak.