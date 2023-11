A szalagátvágás előtt Fendler Judit, az egyetem kancellárja is ünnepi beszédet mondott, amelyben kiemelte, multidiszciplináris intézményt hoztak létre, hiszen a gyógyítás mellett az oktatást és a kutatást is szolgálja, ahogyan az a legtöbb egyetemi épületre is jellemző. Közölte, országosan hiánypótló beruházást valósítottak meg az Országos Kórházi Főigazgatósággal konzorciumban, nemcsak a dél-alföldi régióból, hanem az egész országból érkeznek majd ide betegek.

Az új, ötemeletes épület minden szempontból megfelel a 21. századi követelményeknek, járó- és fekvőbeteg ellátásra egyaránt alkalmas. A korábban három telephelyen zajló ellátások mindegyike most már a 2500 négyzetméteres ingatlanba költözött.

Lengyel Csaba, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke az átadón elmondta, nagy szükség volt a komplexumra, hiszen a friss adatok szerint a fejlett országokban, a fogyasztói társadalomban a gyermekek és a serdülők 20-25 százaléka szenved érzelmi, viselkedési zavarban, és 5-6 százalékuk igen súlyos gondokkal küzd. Hozzátette, ennek kezelése mégsem kapja meg a kellő figyelmet, pedig a mentális betegséggel küzdő fiatalok rendkívül sérülékenyek és kiszolgáltatottak, sok felnőttkori mentális zavar pedig a gyermekkori mentális betegségekben gyökerezik, amelynek mélyreható társadalmi hatása van.