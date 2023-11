Míg a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) halőrei tavaly 60 feljelentést készítettek, addig idén, miközben még nincs is vége az évnek, már 105-ször kellett így tennie a szervezetnek a horgászati jogsértések elkövetőivel szemben – írja a pecaverzum.hu.

A leggyakoribb horgászok által elkövetett szabálysértés a méreten aluli halak megtartása volt, illetve jelentős emelkedést mutat a fogási naplóba be nem írt halak száma, valamint a három vagy még annál is több botos horgászat által elkövetett jogsértések.

A halőröknek több esetben szigorúbban kellett fellépniük a szokásosnál. Ilyen volt, amikor a szegedi Sárgás vízterületen a horgászatból hazafelé tartó személygépkocsi vezetője a halőri felhívásnak nem tett eleget, megkísérelt elhajtani a helyszínről, és csak a szemből is érkező halőr járőrautója tudta feltartóztatni. A horgász így kénytelen volt megállni, és az ellenőrzés során az autója ülése alól előkerült egy méreten aluli, és egy fogási naplóba be nem írt ponty is.

Szintén fajsúlyosabb ügyként a halőrök ellenőrzésük során víz alá helyezett varsákat találtak a Maty-ér horgászható oldalán. Mivel az orvhalászat bűncselekmény, ezért az illetékesek eljárást kezdeményeztek az ügyben a rendőrségen. Az elkövetők kiléte ismertté vált, de a bizonyítási eljárás még folyamatban van.

Egy másik alkalommal a Tisza szegedi szakaszán területi engedély nélkül, spiccbottal horgászó elkövető nem volt hajlandó igazolni magát, majd elfutott a helyszínről. Rövid időn belül sikerült elfogni, visszakísérni a helyszínre, majd az általa elkövetett cselekmény miatt számon kérni.