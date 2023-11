A Szegedi Tudományegyetem immár több mint húsz éve november 11-én ünnepli az egyetem napját. 1872-ben ezen a napon kezdődött meg a tanítás az intézmény jogelődjének tekintett kolozsvári egyetemen, 1940. november 11-e pedig a Szegeden újonnan alapított Horthy Miklós Tudományegyetem tanévnyitójának napja volt.

Ünnepi szenátusülést tartottak az SZTE Rektori Hivatalában szombaton. Fotó: Török János

A jeles napon a hagyományokhoz híven a Szegedi Tudományegyetem megemlékezett a nagy elődökről, továbbá kitüntette a jelen olyan kiválóságait, akik hozzájárultak az universitas jövőjének építéséhez.

Az ünnepi szenátusülésen Rovó László rektor köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a díszdoktori címeket. A Doctor Honoris Causa fokozatot olyan kutatóknak adományozza a szegedi egyetem szenátusa, akik nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos munkát végeznek, és akiknek folyamatos kapcsolata van az SZTE-vel, amely közös, nemzetközileg is elismert eredményekhez vezetett, ezzel is növelve az egyetem jó hírnevét és megbecsülését. Idén Frank Kepplert, a németországi Heidelberg Egyetem professzorát, Yaodong Gut, a kínai Ningbo Egyetem professzorát, Olivier Dutourt, a franciaországi PSL Egyetem professzorát és Hans Reinauert, a németországi Düsseldorf Egyetem professzorát méltatták a kitüntető címmel.