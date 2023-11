Számos változást vezet be a vasúti közlekedésben a MÁV az utasok kérésének eleget téve. Közleményük szerint a december 10-étől érvényes, 2023/24-es vasúti menetrend célja az elmúlt években elért menetrendi fejlesztések megtartása, továbbá a kínálat további bővítése és a menetrend szerinti közlekedés javítása. Vármegyénket is több változás érinti, ugyanis az InterCity vonatok menetideje Budapest és Szeged között pedig 3-4 perccel nő, míg a hétvégi éjszakai vasútvillamosok menetrendje úgy változik meg, hogy kedvezőbb legyen a csatlakozás a Budapest–Szeged közötti éjszakai, hajnali vonatokhoz. Emellett országosan bővül azon vasútvonalak száma, amelyek esetében egyes megállóhelyeken csak akkor állnak meg a vonatok, ha van le- vagy felszálló utas. A leszállási szándékot jelezni kell. Az új menetrend már elérthető a MÁV honlapján, valamint hamarosan az applikációban is látható lesz.