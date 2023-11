Hozzáfogott a szegedi önkormányzat a Senior Center korszerűsítéséhez – közölte lapunkkal a városháza. Hozzátették: mint más intézményekben, itt is elsősorban az energetikai felújítás az elsődleges. Az épület az 1970-es években épült, a Csongrád Megyei Tanácsi Tervező Vállalat tervezésében, megérett a felújításra.

A közbeszerzési pályázat nyertese a szegedi Kikom Konstrukt Kft., májusra kell elkészülniük. A kivitelezést nettó 119 millió forint, bruttó 151 millió forint értékben az önkormányzat teljes egészében önerejéből végezteti el. Az intézmény energiafelhasználása a felújításnak köszönhetően – az előzetes számítások szerint – az eddigi egyharmadára csökken.

Két hőszivattyút építenek be és hozzá 13 hűtő-fűtő klímakonvektort, és 10 lapradiátort. A Senior Center tetejére komplett napelemes rendszert telepítenek, ez mérsékli a villanyszámlát. 110 négyzetméter fa nyílászárót bontanak el, és 43 kültéri, műanyag nyílászárót építenek be. Lebontanak 225 négyzetméter homlokzati burkolatot is, ami helyére hőszigetelés és vakolat készül.

Összesen 343 négyzetméter hidegpadló burkolatot bontanak és építenek újra.

A Senior Centerben működő 30 nyugdíjas klub és egyesület a felújítás idején más önkormányzati intézményekben kap helyet, illetve külső múzeumi, színházi és kirándulós programokat szervez.