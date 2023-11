Januárban lesz két éve, hogy a Prizma Food Kft. végzi a közétkeztetés szolgáltatást. A cég vezetője a november 8-i közgyűlésen számolt be az eltelt időszakról. Az önkormányzat erre a napra befizette egy ebédre a képviselőket, amit a Cseresnyés kollégium ebédlőjében fogyasztottak el, de csak a Márki-Zay Pétert támogató képviselők, a fideszesek ugyanis nem kérték a menzát. Az ebédmeghívást elfogadó képviselők halrudacska és borsos tokány közül választhattak.

lIyen területátvételünk soha nem volt, mint Hódmezővásárhelyen. Az első két hónapban 24 lejárató cikk jelent meg rólunk

– mondta az ebéd után, már a közgyűlésen Boros Attila, hozzátéve, a cikkeknek, az ő álláspontjuk szerint, 96 százalékban nem volt valóságalapjuk.

Lapunk is többször beszámolt az elmúlt két évben a menzáról, hogy a fogyasztók szerint íztelen és kevés, a leveseknek alig van beltartalma, dohos krumpliból főztek krumplilevest – ezt egyébként maga a polgármester hozta elő egy korábbi közgyűlésen. Azt is megírtuk, hogy a gyerekek éhesen mentek haza az iskolából, az idősek is rengeteget panaszkodtak. Azt az ügyvezető is elismerte, hogy a tevékenységük első másfél hónapjában bő 100 főt veszítettek az étkezők számából.

Boros Attila arra hivatkozott, hogy ők vezették be az EMMI rendeletet a vásárhelyi közétkeztetésben, ezért változott meg az ízvilág.

Elvégeztük a szerződésben vállalt beruházásokat, erősebb minőségirányítási rendszert vezettünk be. A gazdaságosság érdekében konyhaösszevonást léptünk meg. Október 1-jétől A és B menü közül lehet választani, amivel az étkezők 26 százaléka él. Már látjuk a számokon, hogy a fogyasztók kezdenek hozzászokni az új ízekhez. Növekedett a felnőtt és szociális fogyasztóink száma is

– mondta.

Boros Attila arról is beszélt, hogy szeptemberben elégedettségi felmérést készítettek az iskolákban, 750 kiválasztott diák közül 680-tól pozitív értékelést kaptak.

Jó a közétkeztetés Hódmezővásárhelyen, majdnem azt mondanám, hogy tökéletes

– fogalmazott a közgyűlésen Boros Attila.