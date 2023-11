Optimális év volt az idei a borkészítés szempontjából, beszéltük is a borászokkal, hogy aki most nem tud jó bort készíteni, az soha nem fog – mondta tréfásan Gyovai Gáspár alpolgármester. Hozzátette, a mustra azért fontos, mert egy év várakozás után ezen a rendezvényen tudják megmutatni, milyen bort készítettek. – A borok még érnek, simulnak, de már ezen az estén is csodálatos borokat kóstolhatunk