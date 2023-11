Ami az egyik embernek már megunt lom, az a másiknak még érték lehet. Ennek jegyében rendeztek második alkalommal használtcikk-börzét a Mars téri piacon vasárnap. Az októberi, első lakossági zsibihez hasonlóan most is óriási volt az érdeklődés mind az árusok, mind a vásárlók részéről. Az eladók előzetes regiszráció után 1500 forintért bérelhettek asztalt a piacot üzemeltető Szegedi Városkép és Piac Kft.-től, a nagycsarnok két végében plusz asztalokat is ki kellett helyezni, annyian jelentkeztek az árusításra.

Magdaléna két plüssel térhetett haza a használtcikk-börzéről. Fotó: Karnok Csaba

Gyakorlott piacozók és kezdő eladók egyaránt szép számmal akadtak az árusok között. Felnőtt és gyerekruhák, cipők, valamint játékok és plüssök tömkelegét kínálták. Bakelit lemezek, CD-k és könyvek sokaságát rakodták ki, de régi írógép és fényképezőgép, korcsolya, szánkó, szaxofontartó, trombita, '50-es évekbeli technikumi diáksapka, golfütő szett, diplomata táska, kerékpár, katonai gyakorló egyenruha, festmények, bili, német, orosz és cseh gázmaszk, sőt római és magyar díszkard, de még szamurájkard is megtalálható volt a portékák között.