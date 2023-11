Ottjártunkkor éppen a tetőt bontották, a cserepeket szedték le a zárt sorú besorolású ingatlanról a feladatot elnyerő vállalkozás dolgozói. Nem lesz könnyű a feladat a bontás, hiszen a ház jobbról-balról össze van építve a szomszédos ingatlanokkal. Ezt az arra járók is megállapították, akik a Népkert felől követték figyelemmel a munkát.

Az épületben egyébként két lakás volt, az egyik lakatlan, a másikban egy többgyermekes család élt albérletben, őket elköltöztette az önkormányzat. Úgy tudjuk, több lakást is felajánlottak számukra, amik közül választhattak. Az ingatlan igen rossz állapotú, amit a házon lévő repedések is mutatnak. A kőfal felől, a Rotary sétányról az udvari részt is látni lehet, ott már egy melléképület félig romba dőlt. A főépület nem volt életveszélyes, ha az lett volna, a lakókat azonnal ki kellett volna költöztetni, a házat körbe kellett volna keríteni, és táblával jelezni a veszélyforrást, hiszen a Tóalj utcán közvetlenül a járda mellett található.

A lebontandó épület helyére parkot tervez az önkormányzat, erről korábban Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere beszélt lapunknak, olyat, mint ami a benzinkúttal szemben is található, de a kőfalat a 13. szám alatt nem nyitják ki.

Cseri Tamás fideszes képviselő akkor ugyancsak elmondta véleményét a ház lebontásával kapcsolatban. Szerinte a bontásnak így nem sok értelme van.

Hangsúlyozta, a kőfal kibontása több évtizedes terv, a megvalósítása horribilis összeg lenne. Annak nem sok értelmét látja, hogy kiragadnak egy házat, hogy a helyére egy parkot építsenek, amit két oldalról két tűzfal vesz körül. Ráadásul a bontás sem olcsó. Szerinte a város nem áll úgy anyagilag, hogy légből kapott ötleteket finanszírozzanak, lenne helye a pénznek máshol is.