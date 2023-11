Az önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán összesen 169 köbméter fát nyert el, ezt a múlt hónapban szállították le az ásotthalmi erdészetből. Az eddig beérkezett kérelmek elbírálása folyamatos az önkormányzatnál, ennek ütemében indulhatott meg a kiszállítás is. A település honlapján az is olvasható, hogy aki még nem adott be kérelmet, de jogosult, azaz az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 85500 forintot (egyedül élő esetén a 114 ezer forintot) havonta, akkor ne késlekedjen. A kérelem letölthető innen.

Annál is inkább, mert a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat Karácsonyig lehetőleg az összes fát ki szeretné szállítani a bordányi családoknak – mondta el Tanács Gábor polgármester az önkormányzati honlapnak.