A Szeretetcsoki 2023 csokigyűjtés révén idén is bekapcsolódhat minden jótevő az ünnepi jótékonykodásba. Kórházak gyermekosztályain fekvő gyerekek mesedoktor vizitjein és nélkülöző családok támogatásakor a Mátrix Közhasznú Alapítvány önkéntes jótevői más segítség mellett csokoládét is osztanak. Óvodai csoportok, általános iskolai osztályok, középiskolás csapatok részvételével a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett Bohócdoktorok „Szeretetcsoki" csokoládégyűjtő akciót szervez. A csoportok a közösségükben összegyűjtött táblacsokikkal segítik az alapítvány fontos gyermek és családvédelmi tevékenységét, az alapítvány a legtöbb csokit beküldő csoportokat értékes díjakkal jutalmazza. Cégek, családok is részesei lehetnek a jótetteknek, melyről részletes tájékoztató a www.szeretetcsoki.hu oldalon érhető el.