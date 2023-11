Az együttműködés lesz a jövőben a legfontosabb té­­nyező, ha a felek meglátják, felismerik egymás igényeit és elvárásait. Ez a város és a vállalkozások kapcsolatára is érvényes

– jelentette ki a konferencián Szabó Zoltán Ferenc polgármester.

Változtatnunk kell a hozzáálláson, a vendégeket gondozni kell, gondoskodni róluk, ne maguktól fedezzék fel a várost

– hangsúlyozta.

Fotó: Darók József

Ezért, mint elmondta, elindultak egy úton, turisztikai központot hoztak létre, mert kellenek szakemberek, koncepció, hogy mindazt a rengeteg adottságot, amivel rendelkezik a város, meg tudjuk mutatni, amivel valódi vendéglátást valósíthatnak meg. Minden pályázatra reagálnak, most is futnak szerb–magyar és uniós pályázatok, a tavalyi speciális olimpián pedig több száz embert tudtak éjszakára elszállásolni. Ha szükséges, min­­dent meg tudnak oldani. A jövőre vonatkozóan felvázolta, hogy szállodát, családi kalandparkot építenének, valamint sportcsarnokot. Az edzőcsarnok hamarosan kész, és egy gyorsétterem-hálózat is megjelenik a városban. Lényeges Szentes természeti kincseinek megóvása, a sok apró részlet teszi élhetővé a várost.

Csokorban akarjuk megmutatni, amink van

– szögezte le.

A közelmúltban megalakult Visit Szentes célkitűzése, hogy újra lendületbe hozzák a turizmust a városban. Honlapjuk ka­­puként kíván szolgálni az ide érkező turisták számára, illetve novembertől turisztikai információs irodát nyitottak, amelynek a Szentes Ház ad otthont. Távlati célként a térség turizmusának részévé szeretnének válni. Elfogadták csatlakozásukat a barcelonai székhelyű Art Nouveau European Route-hoz, azaz az európai szecessziós útvonalhoz – számolt be az örömhírről Halupa Eszter, a Szentesi Élet kft. ügyvezetője, aki hozzátette, terveik között szerepel szecessziós útvonalak kiépítése a környező városokkal is.

Fotó: Darók József

A Szentesi Vendégszeretet Egyesület is szeretne hozzájárulni a saját erejéből a város turisztikai koncepciójához. A fenntarthatóság, az összefogás és aktív turizmus a kulcs

– hangzott el Matkócsik Pál elnöktől.