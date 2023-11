Nekünk a háború és a válságok által tépázott világban is Magyarország és a magyar települések az elsők. Ahogy a kormány erős, szabad és biztonságos Magyarországot épít, úgy Makó is erős, szabad és biztonságos város. Visszaadtuk Makó büszkeségét, s azon dolgozunk, hogy soha ne vehesse el azt tőlünk a hazánkat most is kiárusítani készülő dollárbaloldal