A Délmagyar Podcast legfrissebb műsorában a hospice ellátásról hallhatnak. A témában Porkoláb Gyöngyivel beszélgetek, aki a Debreceni Hospice Ház Alapítvány kuratóriumi elnöke, társadalmi-kulturális mediátor és egészségügyi menedzser.

Porkoláb Gyöngyivel arról beszélgettünk, hogy mi is az a hospice ellátás, mit nyújt az érintetteknek és hozzátartozóiknak. Szóba került emellett az is, hogy milyen a hospice ellátottsága Magyarországnak, melyből kiderül, hogy Szegeden van -e egyáltalán ilyen szolgáltatás. Szó lesz arról is, hogy hogyan érdemes közölni gyermekekkel a halál hírét, illetve, hogy milyen képzettsége van a hospice rendszerben dolgozóknak. Érdemes meghallgatni a Délmagyar Podcast aktuális adását.