Újra itt a Délmagyarország szerkesztőségi podcastje, a Piszkavas. A hét legfontosabb hírei közül Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő és Suki Zoltán mindenes tárgyalt ki néhányat. Az adásban egyebek mellett arról beszélgettek, hogy miért veszi semmibe a bérlőit a szegedi IKV. Szóba kerültek a lépcsőfutó tűzoltók is, akik 34 emeletnyi magasságot másztak meg teljes menetfelszerelésben. Arról hogy milyen nehéz az általuk használt maszkban levegőt kapni, Suki kolléga első kézből számolt be. Érintették azt is, hogy felkészült a télre a Magyar Közút NZrt., és az állatok lakásban tartásáról is elhangzik néhány mondat.