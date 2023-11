delmagyar.hu podcast 38 perce

Délmagyar podcast: Életmentésre oktatják a pedagógusokat

Ezernél is többször nyújtottak segítséget a vármegye életmentői az elmúlt hét napban. A szén-monoxid továbbra is problémákat okoz Csongrád-Csanádban, pedig lenne ellene megoldás. Eközben elkezdődött a pedagógusok oktatása vármegyénkben is.

Hangai József: magunkat és családunkat is óvjuk a szén-monoxid-érzékelővel. Archív fotó: DM

A balesetek mellett ismét szén-monoxid mérgezések miatt is riasztották az életmentőket az elmúlt hét napban, akik vármegyei szinten 1131 esetet láttak el, Szegeden pedig 532 esetben nyújtottak segítséget. Szerdai gyógyír podcastünkben Hangai József, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa hangsúlyozta, már elérhető áron beszerezhetők a jó minőségű szén-monoxid-jelzők, amelyek azért fontosak, mert még azelőtt jelzik a színtelen, szagtalan gáz jelenlétét a lakásban, hogy az egészségre ártalmas szintet érne el. Így biztonságosan ki lehet menekülni az épületből még azelőtt, hogy a mérgezés megtörtént volna – tette hozzá. Hangai József közölte, a lakásban jelen lévő szén-monoxidra hívhatja fel a figyelmünket például az, ha otthon folyton fejfájás, szédülés jelentkezik, de a munkahelyünkön jól érezzük magunkat, majd hazatérve ismét előjönnek a tünetek. Munkába menet ugyanis kiszellőzünk annyira, hogy megszűnjenek a problémák. A beszélgetés során kitértünk a mentőkhöz érkező negatív hangvételű levelekre is, valamint arra, hogy elkezdődött a pedagógusok képzése az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat együttműködésében. A mentőtiszt rámutatott, egyre több allergiás esettel találkoznak a gyermekek körében is, ezért elkezdték a pedagógusok számára oktatni az Epipen injekció alkalmazását azért, mert azzal gyorsan és hatékonyan rendezni lehet a beteg állapotát anafilaxiás reakció esetén addig, amíg meg nem érkezik a mentő. Az injekció ugyanis nem oldja meg teljesen a problémát, minden ilyen esetben kérni kell a mentők segítségét. Érdemes meghallgatni podcastünket, ugyanis mind a mentőhívás, mind az allergiás reakció, mind a szén-monoxid mérgezés kapcsán hasznos információkat árul el benne a mentőtiszt.

