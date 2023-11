A Délmagyar Podcast soron következő adásában Erdélyi Margittal, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatójával beszélgetek. Az októberi állásbörzén arról kérdeztük, hogy hogyan tud együttműködni nemcsak középiskolákkal, hanem a Szegedi Tudományegyetemmel is a Szegedi Szakképzési Centrum.

Emellett szóba kerül az is, hogy több tanulójuk párhuzamosan több képzést is folytat, valamint az is elhangzik, hogy sok egyetemista is érdeklődik a szakképzések iránt, hiszen manapság nem árt több lábon állni.