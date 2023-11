A Délmagyar Podcast legújabb műsorában Kothencz Jánossal, az ÁGOTA Közösség vezetőjével beszélgetek. Szó lesz többek között az ÁGOTA megalapításának ötletéről, illetve arról is, hogy maga az alapító is hasonló árva sorsból indulva érte el eredményeit. Kothencz János egy új pedagógiai módszert is kidolgozott, a KÁSZPEM rendszert, melyről szintén szó lesz az interjúban. Emellett azt is megtudhatjuk, hogy hogyan merített mindig erőt a saját hitéből az ÁGOTA Alapítvány alapítója.