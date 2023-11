A Délmagyar Podcast legfrissebb műsorában többekkel is beszélgetek. Így meghallgathatják Horvátné Dr Tajti Zsanettet, A kisgyermekek is lehetnek nagy betegek Alapítvány kuratóriumi elnökét. Dr. Tajti Zsanett ötlete nyomán egy érzékenyítő könyv jelent meg gyerekek (és felnőttek) számára, hogy enyhítsék a félelmeiket a kórházi körülmények kapcsán. Ennek a könyvnek a megírására Kollár Árpádot, József Attila díjas szerzőt kérte fel, aki szintén megszólal ebben a podcastban. A Szuperhősök a klinikán című műből részleteket is hallhatnak majd Aradi-Szabó Anna tolmácsolásában, egy kis ízelítőt kapva a könyv stílusából, tartalmából.