Ismét itt a Délmagyar szerkesztőségi podcastja, amiben Gidró Kriszta főszerkesztő, Majzik Attila szerkesztő, és Suki Zoltán újságíró történeteit hallgathatják. A mostani adásban kiderül, hogy mi köze a szegedi lézerközpontnak a Dallashoz, és az is, hogy a filmsorozat szereplőit nem is úgy hívták igazából, ahogy mi tudjuk. De beszélnek a műsor szerelpői a segélyhívásokról is.