Ismét jelentkezik elmaradhatatlan programajánló podcast-ünk, melyben Timár Kriszta és Arany T. János újságírók vesézik ki a legérdekesebb rendezvényeket. A következő napok a Katalin-napi rendezvényekről és a disznóságokhoz kapcsolódó eszem-iszom programokról szól főleg, de befért a válogatásba balett, könyvbemutató, iskolai buli és önfejlesztő előadás is. És elkezdődnek az adventi programok is: Makón már most hétvégén is lehet hangolódni a karácsonyra. Hallgassák meg adásunkat és válogassanak a legszimpatikusabb programok közül, hogy ne a négy fal között üljenek a következő napokban sem.