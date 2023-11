Ez már a kilencedik faültetésünk. Idén tizenhatodik csemetét ültettünk, közösen azokkal a szülőkkel, akik részt tudtak venni a szombati programunkon. Akik nem értek rá, azok helyett is elültettük a növényeket. A derekegyházi babák az utóbbi években körülbelül ennyien születtek, egy-kettővel többen vagy kevesebben. Korábban voltak mélypontok, úgy gondolom, a kormányzati intézkedések is közrejátszottak abban, hogy Derekegyházon nőtt a gyermekvállalási kedv. Azt is tapasztaljuk, hogy elég sok fiatal család látja úgy, hogy érdemes itt maradni, illetve ideköltözni, aminek nagyon örülünk