Zsótér Károly, a város polgármestere az elmúlt bő 10 év beruházásairól tartott beszámolót. 2011 óta 15,6 milliárd forint fejlesztés történt a településen. A rendszerváltozástól napjainkig 2,5 milliárd forint adományból is szépült a város. Mindszentnek jelenleg két nagy értékű futó pályázata van, a bölcsődeépítés és az új víztorony-építési projekt, utóbbira 540 millió forintos pályázati forrást nyertek el és 140 millió forint kiegészítő támogatást is kaptak.

A Szentesig épülő kerékpárút is jelentős és fontos beruházás lesz. Ez jelenleg a tervezés szakaszában van. A strandon 100 milliós fejlesztést kíván az önkormányzat végrehajtani, többek között egy olyan szociális épületet készítenének, amely konyhai lehetőségeket is tartalmazna. Fejlesztenénk a víziturizmust is. Előkészítés alatt áll az óvoda 200 milliós energetikai beruházása is.

Egy lakos a kerékpárút tervezett nyomvonalát kifogásolta. Ezt a beruházást egy konzorciumban valósítják meg, amelyben Mindszent a konzorciumvezető, tagjai a vármegyei önkormányzat, Szegvár önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mint a közmeghallgatáson elhangzott, a vármegyei önkormányzat készítteti a terveket és a közbeszerzést is ők folytatják le. Mindszent feladata a kivitelezés lebonyolítása lesz.

Sajnálatosnak, biztonsági szempontból pedig kimondottan veszélyesnek tartom, hogy a kerékpárút bizonyos szakaszai a vasút mellett futnak majd. Több helyen a közút védőtávolsága már most szinte összeér a vasút védőtávolságával. A kettő között akarják elvezetni a kerékpárutat

– fogalmazott Végh Ibolya jegyző. Hangsúlyozta, jelezték, hogy a másik oldalra szeretnék a kerékpárutat, de ezt nem vette figyelembe a terv készíttetője.

Egy másik lakos arról érdeklődött, hogy van-e strandfejlesztési koncepciója az önkormányzatnak? Zsótér Károly elmondta, éppen a közmeghallgatást megelőző testületi ülésen fogadták el.

Voltak, akik azt kérték, a bizottsági és testületi üléseket közvetítsék, vagy felvételről adják le. Mint elhangzott, volt erre próbálkozás, de a nézőszám rendkívül alacsony volt.