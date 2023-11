Több mint egy hete nem működik Hódmezővásárhely egyik legforgalmasabb, a Kutasi út és a Jókai utca útkereszteződésében lévő közlekedési lámpa, ami jelenleg még sárgán sem villog. Az autósok magukra maradtak. Szerencse, hogy még nem történt baleset.

A Kutasi úton szinte folyamatos a forgalom, ezért a Jókai utca felől balra nagyon nehéz kikanyarodni. A Jókai utcát itt egy kerékpárút is keresztezi, ami tovább nehezíti a helyzetet. A közlekedési lámpa nagy segítség ebben a kereszteződésben, már ha működik. Egy hete azonban már csak feketén bólogat a novemberi szélben, mint az út melletti eperfák lombja. Az autósoknak nem kis bosszúság, amíg rá tudnak fordulni a Kutasi útra, Székkutas irányába. Van, hogy erre hosszú perceket kell várniuk, a sor pedig torlódik mögöttük. Amíg fotóztunk is tapasztaltuk, hogy a közlekedők meleg pillanatokat élnek át ebben a kereszteződésben.

Mivel napok óta nem történt semmi a közlekedési lámpa ügyében, elsőként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez fordultunk a problémával.

„Hódmezővásárhelyen, a Kutasi út és a Jókai utca kereszteződésében lévő közúti közlekedési lámpa az önkormányzat kezelésbe tartozik, társaságunk az üzemeltetését vállalkozási szerződés keretein belül végzi. A jelzőlámpa elektronikája ment tönkre, ennek javítására a szerződésünk nem terjed ki, vagyis az elektronikai alkatrész cseréje az önkormányzat feladata. Erről az érintett felet értesítettük, így a további helyreállítási feladatokat ők végzik el” – áll a válaszukban.

A közút válaszának ismeretében a vásárhelyi önkormányzatot is megkerestük. A következőket írták: „A jelzett közlekedési lámpa a Közútkezelő hatáskörében működik, a elektromos energiafelhasználást is számlázzák a városnak. Bejelentés nem érkezett a hivatal energetikusához. Más esetben, ha érkezik, mi is csak jelzéssel tudunk élni a szolgáltató felé.”

Csak remélni tudjuk, hogy a működésképtelen lámpa miatt nem történik baleset az útkereszteződésben.