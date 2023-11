A HKK-t november 5-i törzskönyvi nyilvántartásba vételi dátummal hozták létre, gyermekek alternatív napközbeni ellátására, amelynek a telephelye a Petőfi utca 6. szám alatt még el sem készült, át sem adott Hódvár Játszóház lesz. Szerdán a Hódvár Játszóház szakmai programja is napirendre kerül a város közgyűlésén, ami, ha elfogadják, november 8-án lép hatályba. A szolgáltatás fenntartója az önkormányzat lesz, a székhelye a Kossuth tér 1. szám, a telephelye pedig a Petőfi utca 6. szám. A játszóház keddtől vasárnapig lesz nyitva, 9-től 12-ig, illetve 14-től 19 óráig, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon, amikor esetleg a családok jobban ráérnének, zárva tart. A Hódvárnak három dolgozója lesz, a játszóházvezető, a helyettese és a takarító.

Az 500 négyzetméteres játszóházat 0 és 14 év közötti gyerekek használhatják felnőtt kíséretében, a befogadóképessége az előterjesztett szakmai program szerint maximum 300 fő. Fél óra 500 forintba kerül, 1 óra ezerbe, 3 óra 2000 forint. Lesz bérlet is, az 5 alkalmas 9 ezer, a 10 alkalmas 16 ezer forint lesz, alkalmanként 3 óráig tartózkodhatnak a játszóházban a bérletesek. Egy felnőtt kísérő ingyen léphet be, a további kísérők alkalmanként 500 forintért.

Hogy mikor készül el és mikortól lehet használni a játszóházat, egyelőre nem lehet tudni. Márki-Zay Péter a vasárnapi rendkívüli videójában azt mondta, jelenleg is épül. Szerinte a projektet Bán Csaba ótemplomi református lelkész és a Fidesz akadályozta. Szerinte a Szőnyi iskola illegálisan használt több földszinti helyiséget a Petőfi utca 6. szám alatt, amit az intézmény a dokumentum bemutatásával is cáfolt, illetve az önkormányzat zárcseréjéről is kiderült, hogy birtoksérelem. Az iskola a napokban, 6 rendőr jelenlétében, újra beléphetett az önkormányzat által elzárt helyiségekbe.