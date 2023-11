Az Al­földi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai számos kollégiumi szabadidős program közül válogathatnak: van madarász, faipari, informatikai szakkör, sportolni, akár zenélni is lehet. Andrésiné Ambrus Ildikó, az intézmény vezetője úgy nyilatkozott lapunknak, igyekeznek odafigyelni a kollégista diákok szabadidejének minőségi eltöltésére. Az egyik tanár, Bánhidy Zoltán kezdeményezésére, aki szintén az iskola diákja volt, 2020-tól már íjászkodhatnak is a fiatalok kedd délutánonként. Korábban a tanulók is többen kérték, legyen elérhető az íjászat is.

Egy pillanatig sem unatkoznak

Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai szabadidejükben sem unatkoznak és heverésznek kollégiumi ágyukban semmittevéssel töltve ezt a néhány órát. Legalábbis nem mindannyian. Az érdeklődőket öt éve Bánhidy Zoltán kollégiumi nevelőtanár várja keddenként és csütörtökönként a vadonjáró szakkör foglalkozásaira, amelyeken egy pillanatig sem unatkoznak a diákok.

Tanfolyam és minősítés

Az évek alatt sikerült felfejleszteni a sportot az iskolában. Tavaly februárban Bánhidy tanár úr elvégezte az íjászat népszerűsítése és az utánpótlásnevelés fellendítése érdekében szervezett tanfolyamot, MÍSZ 1-es szintű iskolai íjászoktató minősítést szerzett, és az iskola a Magyar Íjász Szövetségtől kapott ajándékba két állványt és nyolc íjat húrokkal, alkarvédőkkel és vesszőkkel. A lelkes, főként kilencedikesektől álló csapat az iskola szolgálati UAZ terepjáró kisbuszával érkezett a Négyökrű rétre.