Életveszélyes állapotban van egy fűzfa a Szőlő utcában, az önkormányzat mégsem törődik vele, pedig az utcában élő olvasónk, Kintián Zoltán már többször kérte a városüzemeltetési irodától a nyesést, de hiába. Panaszával lapunkat is megkereste, így csütörtökön látogatást tettünk a helyszínen, ahol elújságolta, hogy legutóbbi, októberi kérését is elutasította a város, melynek munkatársai állítólag október 24-én megtekintették a fát, és megállapították róla, hogy ép és egészséges.

Nos, a fotónkon is látszik, hogy ez egyáltalán nem így van, de a Szőlő utcában járva magunk is láttuk, hogy több, igen méretes ága le van szakadva a fának, az egyik ráadásul úgy, hogy rálóg a villanyvezetékre is. De a még nem leszakadt, vastag ágak is teljesen belelógnak a vezetékbe. Emellett a fa törzse ketté van hasadva, így az ott élők szerint nem kizárt, hogy egy erősebb szél miatt majd megindul két irányba a hatalmas fűz, melynek egytonnás ága már száradtan lelóg.

Életveszélyes fára panaszkodnak a Szőlő utca lakói.

Fotó: Karnok Csaba

Kintián Zoltán és a szintén az utcában lakó Árpásiné Ládi Réka közölte, már az áramszolgáltatótól is kértek segítséget, hogy a fűz, valamint további fák ágát lenyessék, de hiába, a szolgáltató közölte, hogy ez az önkormányzat feladata. A lakók megoldanák önerőből a fák gondozását, de mivel azok közterületen vannak, nem teszik, tartanak a bírságolástól. Az út karbantartását viszont már többször elvégezték saját forrásból, de most már ott tartanak, hogy önerőből nem tudják elvégezni az utca helyreállítását. Kérték a körzet önkormányzati képviselőjének a segítségét, aki megígérte, sódert vitet az utcába, hogy az járható legyen, azonban ennek már több hónapja, az anyag pedig sehol sincs.

Az életveszélyes fa kapcsán megkerestük az önkormányzatot is írásban, mely válaszában arról számolt be, hogy a nyesés ütemezve van, a lehető legrövidebb időn belül elvégzi azt a Szőlő utca fáin a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. Bízunk tehát abban, hogy ahogyan a Belvárosi hídon sikerült elérnünk a kátyúzást, úgy a Szőlő utcai fák helyzete is megoldódik hamarosan.