Salgó László emlékeztetett, hogy a jogszabály szerint a kormányhivatalnak a közterület-felügyelők és a mezőőrök szólnak majd az autókról. A hivatal munkatársai értesítést helyeznek el azokon, majd – ha senki sem jelentkezik értük – négy nap múlva elszállítják az autókat. Az elszállított járműveket három hónapig őrzik, az alvázszámát és rendszámát pedig közzéteszik a kormányhivatal honlapján. Ha három hónapon belül nem jelentkezik érte a tulajdonos, az autókat értékesíthetik. Ha a tulajnak ezután jutna eszébe, hogy hiányzik a kocsija, akkor – az eladás után – még kilenc hónapig jelentkezhet érte, és a szállítási és tárolási költség levonása után megkapja a maradék pénzt.

A főispán korábban azt is elmondta, hogy a Bács-Kiskun vármegyei településeken is a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal jár el az ilyen esetekben.

Mihálffy Béla pedig arról beszélt, hogy alig tíz napja fordult Gulyás Gergelyhez, azzal, hogy a Homokhátságon komoly problémát jelentenek az embercsempészek elhagyott autói. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormány szinte azonnal lépett, és megteremtette a jogi és a pénzügyi hátteret is.

Mihálffy Béla hozzátette, hogy abban is a kormány segítségét kéri, hogy a migránsok által széthagyott szemétkupacokat is el tudják szállítani a környékről, hiszen abból is rengeteg van, de a mostani kormányrendelet csak az autókkal kapcsolatos tevékenységet szabályozza.

Nógrádi Zoltán megköszönte a homokhátsági települések polgármesterei nevében, hogy megszabadulhatnak végre a roncsautóktól. Nógrádi Zoltán arról is beszélt, hogy a mezőőri szolgálatok csaknem száz bejelentést tettek már elhagyott járművekről.

A polgármester azt kérte a főispántól és az országgyűlési képviselőtől is, hogy segítsenek abban, hogy a mezőőri szolgálat jövőre is megkapja a kormánytól a működéséhez kellő támogatást. A mezőőrök ugyanis komoly segítséget tudnak nyújtani a migrációs válságban, és a tanyavilágban élők is biztonságosabban érzik magukat, ha a szolgálat működik.

Az autókat egyébként egy szegedi telephelyre viszik, de például Szegedről még nem érkezett bejelentés.