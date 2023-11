A Nemzeti Művelődési Intézet lakiteleki székházában tartott előadást Kabainé Tóth Andrea, Eperjes község művelődésszervezője, ahol a településen kialakult jó gyakorlatokat mutatta be. A XVIII. Stratégiai Konferencia programjára hirdettek pályázatot szakemberek számára jó gyakorlatok bemutatására. A számos munka közül Kabainé pályázatát is beválasztották, amiben bemutathatta, hogyan tudják bevonni a fiatalokat a közművelődésbe, hogy élményt szerezzenek. A művelődésszervező beszélt a helyi fiatalok aktív szerepvállalásáról, ami kiemelt érték Eperjes településen. A sikeres pályázatnak köszönhetően a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága készíteni fog a településükről egy jó gyakorlat videót is, bemutatva az ott folyó példaértékű közösségi és közművelődési munkát.