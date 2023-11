Több helyről kaptunk tárgyakat a kiállításhoz, egy Szegeden élő pusztaszeri származású nénitől régi kézimunkákat és az újasszony ruháját – van egy nagyon szép menyasszonyi ruha is –, de hímzéseket adott az azokat ma is készítő helybeli Vida Mihály is. Az egykor híres kisteleki vőfély, Rácz Gergely családja, leszármazottai szintén ajánlottak fel kellékeket, illetve nagyapám, Kapás Flórián is vőfélykedett – igaz, számára csak hobbi volt –, az ő emlékei, például kézzel írt vőfélykönyve is megtekinthető a tárlaton. Olvashatunk tőlük vendég meghívásos verset és vacsora előtti beszédet. Mindketten a 20. század negyvenes, ötvenes éveiben tevékenykedtek