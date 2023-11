Tangó, quickstep, keringő, slow fox, paso doble és samba is lesz többek közt szombaton a Szent Gellért Fórumban, ahol délelőtt 9 órától nemzetközi táncversenyt rendez III. Spirit Cup WDSF Internation Competitions címmel a szegedi Spirit Táncsport Egyesület. Az óvodás korú gyermekektől egészen a 65 év feletti felnőttekig lesznek versenyzők.

Zsom Olivér, az egyesület vezetője lapunknak elmondta, régi álma volt, hogy Szegeden rendezzenek egy ilyen eseményt, hiszen eddig Kiskunmajsa adott otthont a nemzetközi versenynek. Eddig már 200-nál is többen jelentkeztek a versenyre, amelyre 15-20 országból érkeznek majd, és ott lesznek köztük a világ top párosai is.

Megjegyezte, szegedi táncosok is parkettre lépnek a hétvégén, mindkét felnőtt magyar bajnok párosuk próbára teszi majd tudását, de a kiváló junior és gyermek párosaik is versenybe szállnak. Kérdésünkre elmondta, mind a tíz tánctípus látható lesz, tehát a standard és a latin táncok is a verseny részei.

Zsom Olivér kiemelte, a megmérettetés mellett a szombati program célja az is, hogy megismerjék Szegeden a 2020 szeptemberében indult egyesületüket, mely 2021-ben és 2022-ben is az ország harmadik legeredményesebb klubja lett mintegy 160 egyesület közül. Ráadásul a csúcskategóriák magyar bajnokai is a Spirit táncosai. Hozzátette, a rendezvényre várnak mindenkit, aki szereti és érdeklődik a tánc iránt, aki egy jó hangulatú, látványos programnak szeretne a részese lenni. Elmondta, a késő estébe nyúló rendezvényre a helyszínen lehet majd belépőt vásárolni.

Egyébként a klubhoz is van lehetőség csatlakozni. Először az alapfokú művészeti iskolába várják a jelentkezőket már óvodás kortól, felső korhatár pedig egyáltalán nincs, hiszen nemzetközi szinten nagy hagyomány van annak, hogy 35, 45 vagy 65 év felett is táncolnak, ezt szeretnék elérni Szegeden is.