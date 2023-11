Fecskelakás programot tervez a fiataloknak a hódmezővásárhelyi önkormányzat, a koncepciót a közgyűlés is jóváhagyta. Az ingatlanokat a későbbiekben jelölik ki, a részletszabályokat is ezután dolgozzák ki. A cél, hogy elősegítsék a fiatalok lakhatását és a későbbi otthonteremtésüket, illetve a városból való elvándorlást is mérsékelni kívánják.

A programban résztvevő lakásállomány továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad. A szegedi minta szerint kidolgozandó pályázati eljárás lebonyolításában, illetve azok elbírálásában a Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány, illetve a Lakásügyi Tanácsadó Testület vesz majd részt, a bérlakások üzemeltetése pedig a HVSZ Zrt. feladata lesz. A programban való részvétel több feltételhez is kötött, például hogy a jelentkezők Vásárhelyen éljenek, vagy több éve ott tartózkodjanak, illetve az életkor, családi állapot és a munkaviszony is pontokat ér majd.

A sikeresen pályázóknak nem kell bérleti díjat fizetniük, azonban kötelesek az annak megfelelő összeget lakás-előtakarékossági számlára befizetni. Ennek összegét a lakások alapterületének függvényében határozza meg az önkormányzat. A pályázatokat 2024 januárjától lehet benyújtani, a beköltözés pedig 2024. február 1-től kezdődhet meg.