Igazán mozgalmas ősz zárhatnak a kiskundorozsmaiak Ruzsa Roland önkormányzati képviselővel, hiszen az elmúlt hónapokban számos fejlesztés történt a településrészen. Az egyik legfontosabb volt ezek közül a Körte utca járhatóvá tétele, ami régóta vágya volt a lakóknak, ahogyan az is, hogy a Maty-parti út mart aszfaltot kapjon. Utóbbi még nem készült el, de az biztos, hogy még idén gyarapszik majd a szilárd burkolatú utcák száma a kiskertekben.

A két utca megújításához hasonló fontosságú volt már a Thurzó-patika előtti parkoló rendbetétele, ugyanis balesetveszélyessé vált a burkolat, megállni ott komoly kihívás volt. Elkészült az ősz során a Széksósi úti buszmegállóval szemben a napelemes térfigyelő kamerarendszer is, ezzel a kerékpárlopásoknak sikerült útját állni végre, korábban több biciklit is eltulajdonítottak a megállóból.

Fotó: Karnok Csaba

Ruzsa Roland közbenjárásának eredményeként egyébként az Öreghegyi és az Aggófű utcában is jobb közlekedni, nemrégiben ugyanis összesen 50 köbméter mart aszfaltot kapott Öreghegy, amit az ott élők összefogással, Börcsök István vezetésével terítettek szét. De szintén a kiskertes övezetet érinti a SzemerNet Kft. fejlesztése is, elindult ugyanis a szélessávú internet kiépítése Sziksóson és Subasán.

A képviselő lapunknak elmondta, a fejlesztéseknek még nincs vége. A sportpályán például energetikai korszerűsítés lesz. Mintegy 40 millió forint kormányzati támogatás segítségével új fűtésrendszert építenek ki, valamint napelemeket telepítenek a gazdaságosabb működés érdekében. Ruzsa Roland közölte, határozott elképzelései vannak annak kapcsán, hogy miként lehet a jövőben még szebbé és élhetőbbé varázsolni Dorozsmát, a fejlődésből pedig természetesen a kiskertes övezetek sem maradnak ki.

Megjegyezte, hálás a helyben élőknek azért, hogy türelemmel viselik a munkálatokkal járó nehézségeket, és azért is, hogy partnerek a fejlesztésekben, rendszeresen segítséget nyújtanak.

Dorozsmán egyébként az utcatáblák cseréje és pótlása is folyamatban van, miközben az intézmények is segítséget kaptak Ruzsa Rolandtól az ősszel. A Bölcs utcai tagóvoda és a Jerney utcai óvoda klímaberendezéssel gyarapodott, a Széksósi úti óvodába új mozgás- és készségfejlesztő játékok érkeztek, míg a vállalkozói bálon a Negyvennyolcas utcai óvoda számára gyűjtöttek, hogy ivóvízkutat tudjanak oda vásárolni. Mindemellett pedig új szőnyegeket is kapott a Bölcs utcai óvoda, ahol Pillangó és Süni csoportok szépülhettek meg a képviselő segítségével.

De nemcsak a fejlesztések szempontjából volt gazdag az ősz Dorozsmán és a kiskertes övezetekben, hanem a programok tekintetében is. Bőséges kikapcsolódási lehetőséget kínáltak a helyieknek az elmúlt hetekben a különböző halloweeni események és bálok.