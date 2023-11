Idén már kétszer emelt árat a Magyar Posta, január elsejétől pedig ismét drágábbak lesznek a szolgáltatásai, pedig már most sem olcsó. Egy sima levelet – vagyis egy kisméretű borítékban egy-két papírlapot – jelenleg 210 forintért visz el a postás, ez esetben azonban arra kell számítani, hogy 5 munkanap alatt érkezik meg a küldemény, vagyis hétvégével együtt beletelik egy hétbe is, mire a címzett postaládájában landol. Amennyiben 3 napon belüli kézbesítést szeretnénk, ugyanerre a borítékra mér 300 forintos kézbesítési díjat számolnak fel. Négy-öt A4-es lap azonban már nem fér bele a súlyhatárba, azt 630, illetve elsőbbséggel 860 forintért adhatjuk fel. Most még. Január elsejétől ugyanakkor a kisméretű levél 20, illetve elsőbbséggel 30 forinttal, a súlyosabb papírcsomag 60, illetve 85 forinttal lesz drágább. Tehát például néhány nyomtatvány elküldése elsőbbséggel már 945 forintba kerül. A papíralapú feladásoknál az ajánlott kis súlyú levelekért 60 forinttal, a tértivevényes levelekért pedig 45 forinttal kell majd többet fizetni. Az elektronikus adattal feladott ajánlott és tértivevényes levélküldemények tarifája 55, illetve 40 forinttal emelkedik.

Megkeresésünkre a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya azt írta, az áremelést a gazdasági nehézségek és a prudens működés fenntartása indokolta. Hozzátették, azon dolgoznak, hogy ügyfeleiket a legmagasabb színvonalon szolgálják ki a gazdasági nehézségektől függetlenül.

Ennek érdekében növeljük folyamatosan szolgáltatáslefedettségünket, nyitjuk postapartnereinket, bővítjük csomagautomata hálózatunkra és fejlesztjük háttér-infrastruktúránkat, modernizáljuk postai folyamatainkat

– tették hozzá.