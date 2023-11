Négy év után rendeztek újra Böllérnapot Domaszéken. Szombaton már reggel fél 7-kor tele volt a Köztársaság téri rendezvényhelyszín: leszúrtak két disznót, amelyek egyikét egy székely, másikát egy magyar csapat bontotta szét. A határon túli csapat kopasztott és szalmával perzselt, hogy a régi hagyományokat is megismerhessék az érdeklődők. A több mint 150 kilós állatokat kevesebb mint 4 óra alatt fel is dolgozták, addigra már töpörtő és kolbász is készült. Az állat többi részét az önkormányzat rászorulóknak osztotta szét.

Mindeközben 8 csapat készítette a böllérnapi finomságokat. Hagymás vér, resztelt máj, velős pirítós is volt természetesen, de láttunk igazi különlegességeket is. A Gyüttmöntek csapata, akik Dorozsmáról, Alsóvárosról és Mihálytelekről ékeztek, készítettek például egy zöldséges, fetasajtos sertésragut is Árendás Péter vezetésével. A vadásztársaság csapata pedig vadburgerrel vendégelte meg azokat, akik megunták a sok sertést.

Hatvan kiló húst használtunk fel a húspogácsákhoz

– mondta el Kiss Levente vadászmester, aki arról is készségesen informált bennünket, hogy a receptet Gordon Ramsey is attól a Bodnár Lászlótól tanulta, aki a hamburgerhúst összeállította. Éppen csak azt nem tudtuk meg, milyen vadból – ez hétpecsétes titok volt.

A rendezvény házigazdája R. Kárpáti Péter volt, aki lelkesen mesélt lapunknak arról, miért szeret ilyen rendezvényekre járni.

Ilyenkor mindig a közösségi élmény a lényeg. Én is nagyon jól érzem magam és közben még finomakat is eszek. Resztelt máj például nagyon régen került nálunk asztalra, de a hagymás vérrel is szemezek. Majd meglátjuk, mennyi fér belém

– mosolygott a Barátok közt egykori sztárja.