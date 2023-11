Milyen városban fogunk élni 2040-ben? Erre a kérdésre keresték a választ egy vitaesten, amit a szegeid fiatalokból alakult Meritus közösség szervezett. A vita egyik résztvevője Szeged városfejlesztési alpolgármestere volt.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy Szegednek van egy „léptéke” amin nem lehet túllépni, és egy ide érkező ingatlanfejlesztő csak akkor lehet sikeres, ha ehhez tartja magát. Magyarán nem akar túlterjeszkedni a város adta lehetőségeken.

Hozzátette: Szeged nem érzi magát piaci szereplőnek, ezért az önkormányzat nem is gondolkozik komoly ingatlanfejlesztésben, azt a piaci szereplőkre bízzák, akikkel azért néha ütközik az elképzelésük. Nagy Sándor azt is elismerte, hogy rengeteg leromlott raktár található Szegeden, illetve üres telkek is. azonban úgy tűnik, ezeket hagyja veszti az önkormányzat.

A vita egyik résztvevője Bozsovics Zsolt a Biggeorge Property, ingatlanfejlesztési vállalat vezérigazgató-helyettese kiemelte: megnézte Szeged honlapját, és nyomát sem látta rajta városfejlesztési stratégiának. A szakember szerint úgy tűnik, mintha Szeged vezetése nem is igazán akarna komolyabb ingatlanfejlesztéseket a városban.

Az alpolgármester erre azt válaszolta, hogy van kész városfejlesztési terv, és Szeged egy konzervatív stratégiát alakított ki, és a város belső részein gondolkoznak fejlesztésben. Hozzátette: nem az a lényeg, hogy Szeged honlapján „mi ugrik fel” először.

Kiderült: Szeged kihasználatlan területeinek egy jelentős része szennyezett, amivel a zöld önkormányzat nem foglalkozik, arra vár, hogy egy jövendőbeli befektető tegye ezt meg.

Szóba került az is, hogy Szeged jó elhelyezkedéssel és közlekedési infrastruktúrával rendelkezik, amely alkalmassá tehetné logisztikai fejlesztésekre is, azonban ez jelenleg az ipari termelés hiánya miatt sem kivitelezhető. Márpedig a város saját erőből, vagy ötletből nem akar fejleszteni.