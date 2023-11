Az evangélium öröme betölti azok szívét és lelkét, akik találkoznak Jézussal és engedik, hogy üdvözítse őket, így megszabadulnak a bűntől, az elszigetelődéstől, a belső ürességtől. Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm

– így hívta meg a keresztényeket az új evangelizációs korszakra szerdán Szegeden Michael Wallace Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa.

A Gál Ferenc Egyetemen ugyanis Via Ecclesiæ címmel pasztorál-kateketikai konferenciát rendezett a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete és az egyetem Ferenc pápa Evangelii Gaudium apostoli buzdítása kiadásának 10. évfordulója alkalmából. Ezen az eseményen vett részt az érsek.

A pápa apostoli buzdításából is kitűnik, hogy az egyház arra hivatott, hogy az evangélium örömét hirdesse, amely az erőnk forrása. Éppen ezért nem szabad az egyháznak elveszítenie a közvetlen kapcsolatot a néppel és nem szabad a kiválasztottak csoportjává válnia. Olyan egyházra van szükség, amely párbeszédet folytat, odafigyel a gyengébbekre, mindenkit befogad és bátran elviszi az evangélium próféciáját mindenkihez. Ahogyan a buzdításban is írja Ferenc pápa, az egyháznak nyitott ajtókkal és szívvel kell rendelkeznie

– magyarázta Michael Wallace Banach.

De az apostoli nuncius szerint a pápa arra is figyelmeztet, hogy nekünk is nyitott kapukkal kell rendelkeznünk, hogy be tudjuk engedni a szívünkbe az élet Urát, majd utána ki kell lépnünk és a társadalomban nekünk kell nyitott kapukká válnunk, hogy segítsük Magyarországot a testvériség és a béke útján növekedni.