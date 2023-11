A Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kereste meg lapunkat azzal, hogy valami nagy baj van a Kolozsvári tér 8. szám alatti IKV-s házban. Nagy Mihály hozott össze bennünket Kolompár Zsuzsannával, aki kislányával él a lakásban. Az asszony arról beszélt nekünk, hogy a házban folyamatosan problémák vannak, egy jogcím nélkül ott élő családdal. Elmondta, hogy drogoznak, és hangoskodnak, ráadásul törnek-zúznak az épületben. Korábban gyújtogattak is, akkor a melléképület leégett. A probléma odáig fajult, hogy júliusban az egyik éjjel ismét a tűzoltókat és a rendőröket kellett hívni, mert ismeretlenek megrongálták a nő lakásához tartozó gázvezetéket. Emiatt azóta főzni és fűteni sem tudnak a lakásban. Csakhogy a szolgáltatás visszaállítása nem olyan egyszerű, mint az gondolná az ember. Elindult a jogi csűrés-csavarás, hogy kinek mi lenne a dolga. Az MVM nyilván azt szeretné, ha valaki kifizetné a helyreállítási, meg az ilyen-olyan, ilyenkor felmerülő költségeket. Csakhogy Kolompáréknak – akik rendőrségi feljelentést is tettek – erre nincs pénzük. Ráadásul szerintük a jogszabály úgy fogalmaz, hogy az épület „központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról” (ilyen a gázvezeték is) az üzemeltetőnek, vagyis az IKV-nak kellene gondoskodnia.

„Mint önök is tudják, nem én, vagy a lányom rongáltuk meg a vezetéket, nem a mi hibánkból szűnt meg a szolgáltatás, így a hibaelhárítás, és azzal járó járulékos költségek megfizetése, valamint az MVM által kért, és tetemes összeget igénylő munkák elvégzése nem lehet a mi feladatunk. Ezért kérem önöket, hogy az MVM által kért, és a gázszolgáltatás helyreállításához szükséges cselekményeket saját költségükön szívesek legyenek elvégezni.”

Ezt írta Kolompár Zsuzsanna az IKV-nak, de az ügyben egyelőre nincs előrelépés. A család hidegben él jelenleg is a Kolozsvári téren.

A városi tulajdonú cég annyit tett, hogy a balhézó társaságot kilakoltatták, de azzal sem értek sokat, mert folyton visszajárnak az ingatlanba.