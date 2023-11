Ez most nem egy hőbörgős, beszólós jegyzet lesz, vagyis csak egy kicsit. Tegnap küldött a főnököm egy levelet, amit ő is úgy kapott. Először csak a választás szót vettem észre, furcsállottam is, hiszen az még odébb van. Aztán alaposabban megnéztem, és kiderült, hogy az Év hala választásról van szó, amit már tizenötödjére tartanak. A célja pedig az őshonos halaink ismertebbé tétele, népszerűsítése. A Magyar Haltani Társaság most is erős csapatot rakott össze. A 2024-es év halát a réticsík, a garda és a laposkeszeg közül lehet kiválasztani. Esélyesebb csapat mint a Momentum, simán. De félre a tréfát! A választás egyik jelöltje a hajdani mocsárvilág tömeghala, a napjainkban még többfelé megtalálható, de már rendkívüli mértékben visszaszorult réticsík. A másik választható faj a Balaton híres hala, a garda, melynek hajdani halászata Herman Ottó írása nyomán vált ismertté. A harmadik jelölt pedig a közepes és nagyobb folyóvizekben otthonos, de a kissé áramló vizekben másutt is előforduló laposkeszeg. Az az igazság, hogy nem tudom, melyikre szavazzak. Egyáltalán meg lehet enni valamelyiket? Mart ha igen, akkor szerintem az lesz a befutó.

Ezzel párhuzamos hír, hogy ismét gyéríti az idegenhonos törpeharcsát a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének halászati csoportja, mert ezzel a hallal csak a baj van. Nem véletlen, hogy nem jelölték a horgászok. De vissza a lényegre. Ez a választás azért is jó, mert olyan halakkal ismerkedhet meg a magamfajta, nem horgászó ember, amilyenekről még nem is nagyon hallott. Most mire ideértem döntöttem is: hajrá garda! És elindulok venni egy doboz szardíniát.