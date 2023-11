Az önkormányzat a szociális munka napja alkalmából adta át a „Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért” kitüntetéseket. Az egyik díjazott Tóth Zsolt gyógytornász, a Csodaház Foglalkoztató Napközi munkatársa.

Tóth Zsolt 2007-ben csatlakozott a Csodaház Foglalkoztató Napközihez. Tudásával, szorgalmával, segítőkész hozzáállásával azóta is elkötelezett tagja a lelkes kis csapatnak – derült ki a méltatásából. A hétköznapokon a gyakorlatias problémamegoldások híve. Nemcsak a gyerekek, hanem a munkatársai is mindig számíthatnak rá. Kihívásnak érzi, hogy a különböző segédeszközöket a legcélravezetőbb módon használtassa. Hatékonyan és eredményesen kezeli a fejlesztőeszközöket, például a függesztőrácsot. A halmozottan sérült emberek ellátásának alfája és omegája a mozgásfejlesztés, illetve a mozgásképesség megtartása, így a gyógytornász tevékenysége kulcsfontosságú a Csodaházban.

Tóth Zsolt munkája nagyon kevés sikerélményt ad, leginkább az számít eredménynek, ha valakinek az állapota nem hanyatlik. Ezt szakemberként és emberként is nehéz elfogadni. A Csodaházban való gyógytornához nem elég a szakirányú végzettség, Az empatikus hozzáállás, az elfogadás, a türelem mind-mind szükséges tulajdonság ahhoz, hogy az ott ellátott gyermekek napjai teljesek legyenek. Kontaktusba alig vonható gyermekekről van szó, többen nagyon ritka betegséggel küzdenek. Hatalmas eredmény például, ha a következetes mozgásfejlesztésnek köszönhetően valaki támla nélküli széken is biztonsággal képes ülni. A legtöbb ember számára ez magától értetődő képesség, a Csodaházba járó gyermekek esetében azonban kemény munka eredménye. Tóth Zsolt munkája ezért is nagyon becsülendő, és elismerésre méltó.