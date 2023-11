A napokban megkapták a Makón működő cégek, vállalkozások azt a fotókkal illusztrált, magyar és angol nyelvű kiadványt, amely bemutatja a Angyalsóhaj alapítvány működését. Az alapító Farkas László és a fővédnök Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere által aláírt kísérőlevél arra kéri a cégvezetőket, járuljanak hozzá pénzbeli adományokkal a hagyományos karácsonyi jótékonysági akció sikeréhez – hangzott el a gyűjtést beharangozó hétfői sajtótájékoztatón. Farkas Éva Erzsébettől megtudtuk, az így befolyó összegből tartós élelmiszereket vásárolnak, amelyek a rászoruló, illetve több gyermeket nevelő családoknak készülő csomagokba kerülnek. Ezeket a népjóléti intézmény és a hatósági osztály munkatársainak javaslatát figyelembe véve osztják szét december 14-én.

Persze a makói polgárok is segíthetnek. A civil szervezet idén is az alapítvány logójával ellátott adománygyűjtő dobozok kihelyezésével indította akcióját. Ezekbe pénzadományokat várnak december 10-ig, de december 3-án, az első adventi vasárnapon, a hagyományos sütikóstolón, a Makovecz téren is lehet majd adományozni. Juhászné Rácz Zita kuratóriumi tag ez utóbbival kapcsolatban elmondta, alapítvány ezúttal is várja a süteményeket bárkitől, aki ezzel szeretné támogatni a gyűjtést. Számítanak a helyi cukrászdák, pékségek, boltok, áruházak és idősklubok által felajánlott édes és sós finomságokra ugyancsak.

Az akcióhoz ezúttal is csatlakozott a Figyi Coffee nevű belvárosi kávézó csapata. Gyűjtőakcióját immár hatodik alkalommal hirdette meg – ismét jó állapotú játékokat, ruhaneműket, könyveket, tartós élelmiszereket várnak a Deák Ferenc utcai vendéglátó helyen. Az összegyűlt holmit az Angyalsóhaj Alapítvány segítségével juttatják el nehéz sorsú családok, gyermekek számára.