A Vöröskereszt honlapján található információk szerint november 28-án, kedden Ruzsán a Tömörkény tér 1. szám alatti művelődési házba várják a véradókat 10 és 13.30 között.

Ugyancsak kedden Mindszenten is lesz véradás. Itt is a művelődési ház a helyszín a Szabadság tér 37. szám alatt, ide 14 és 18 óra között települnek ki a szervezők.

November 29-én, szerdán 13 és 16.30 között Sándorfalván az Ady Endre úti művelődési házba várják a segíteni szándékozókat. Itt még november 30-án, csütörtökön is lehet vért adni, 9 és 13.30 között.

A kisteleki művelődési központban a Petőfi utcán december 1-én, pénteken várják a donorokat 9 és 14.30 között.

Ugyancsak kihelyezett véradást szerveztek Hódmezővásárhelyre, a Susáni Olvasókörbe a Klauzál utca 105. szám alá. Itt december 2-án, szombaton 8 és 11.30 között várják a véradókat.

Természetesen az állandó véradó helyszínek is üzemelnek egész héten. A nyitvatartási időket a Vöröskereszt honlapján lévő véradásihelyszín-kereső segítségével megnézhetik. Itt időpontot is foglalhatnak. Ez nem kötelező, a véradó-helyszíneken időpont nélkül is várnak mindenkit.

A véradásokra midnig vigyenek magukkal személyi igazolványt, lakcímkártyát és taj-kátyát.

Ne feledjék, egy véradással három ember életét is megmenthetik.